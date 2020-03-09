Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине: детали
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Правительственный портал”.
Руководители соответствующих ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств, необходимый для пополнения госрезерва.
Также премьер-министр поручил представить информацию о отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты.
Кроме того, Денис Шмигаль также поручил предусмотреть осмотр медработниками или/и работниками Госпогранслужбы всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобілей.
Как информировали RegioNews ранее, в Черновцах горожанина госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, это уже не первый случай в области.
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