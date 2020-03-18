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18 марта 2020, 14:04 10

Кабмин подобрал нового главу Тернопольской ОГА

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18 марта 2020, 14:04 10
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Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша
Фото: rohatyn.if.gov.ua
Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Главой Тернопольской областной государственной администрации назначен Владимир Труш, работавший со Шмыгалем в Ивано-Франковской области главой Рогатинской РГА", - написал он.

Отметим, ранее Труш занимал должность главы Рогатинской районной госадминистрации.

Напомним, 18 марта президент уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Ранее в ОП уже подыскивали замену главе Тернопольской ОГА Игорю Сопелю, а протесты против поселения в карантин эвакуированных из Китая украинцев просто ускорили его отставку.

18 февраля в Тернопольской области происходили массовые протесты, чтобы не допустить поселения эвакуированных из Китая украинцев на территории области.

19 февраля, в Тернополе на заседании сессии областного совета рассматривали вопрос размещения на территории области эвакуированных из Китая.


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