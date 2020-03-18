Шмыгаль поручил разработать закон, который позволит президенту объявить чрезвычайное положение
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Кабинета министров в среду, 18 марта, сообщает Укринформ, пишет RegioNews.
"Минюсту разработать закон о полномочиях президента вводить чрезвычайное положение в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде Украины. Кто-то в государстве должна объявлять чрезвычайное положение. Прошу такой законопроект совместно с ВР подготовить и на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия. ... Сейчас при таких вызовах надо разработать законопроект, который позволит от одного органа власти к другому передавать полномочия, управлять страной, потому что мы не знаем, какие последствия могут быть: или Верховная Рада может быть заблокирована, или Кабмин, или президент. Неизвестно кто не сможет работать из-за болезни", - сказал Шмыгаль.
Также он поручил проработать и подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание Верховной Рады относительно изменений в закон о карантине, изменения в регламент работы парламента, в частности о возможности дистанционной работы и дистанционного голосования.
Также Министерству финансов поручено проработать предложения к законопроекту по формированию государственного стабилизационного фонда в рамках этого пакета законопроектов.
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