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14 марта 2020, 17:32 13

Дело Гандзюк: 16 марта Левина привезут в Украину

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14 марта 2020, 17:32 13
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Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) доставят в Украину
Екатерина Гандзюк
Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) доставят в Украину

Украинский суд должен избрать меру пресечения подозреваемому в течение двух дней после его экстрадиции из Болгарии, сообщает Regionews со ссылкой на hromadske.

"Прилетает в понедельник. В течение 48 часов от его доставки украинский суд должен избрать ему меру пресечения", — сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, 11 марта Апелляционный суд Бургаса (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, Одного из фигурантов дела Гандзюк могут выпустить на свободу. Фигурант дела активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский затягивает судебное заседание, симулируя плохое самочувствие, чтобы выйти на свободу. Во время последнего суда его госпитализировали прямо из зала.

Прошли новые обыски, объявлены новые подозрения. Прокуратура совместно с СБУ объявила новые подозрения четырем фигурантам дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, в том числе ее руководителю, експомощнику нардепа Игорю Павловскому.

Защита Левина обжалует решение об экстрадиции. Адвокаты Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк, обжалуют решение о его экстрадиции из Болгарии в Украину.

В Болгарии суд разрешил экстрадировать фигуранта дела Гандзюк. Бургасский окружной суд разрешил экстрадицию в Украину фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина.


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