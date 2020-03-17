Суд будет рассматривать дело экс-беркутовцев летом
Об этом сообщает издание РБК-Украина, передает RegioNews.
Их обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана. На заседание прибыли 2 из 5 ранее освобожденных беркутовцев, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.
Судебное заседание из-за карантина в столице проходило в закрытом режиме.
Оба обвиняемых получили личное обязательство являться на процесс, также судья Сергей Дячук сообщил, что в отношении трех других обвиняемых такое обязательство не применялось.
"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-то официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", - сказал он.
По его словам, это может помешать присяжным вынести приговор. Из-за угрозы для здоровья всех присутствующих судья перенес дело на 4 июня на 12:00.
Ранее следователи Госбюро расследований совместно с СБУ и Офисом генпрокурора задержали 12 марта еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
10 марта 2020 года следователи ГБР задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.
11 марта следователи ГБР провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.
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