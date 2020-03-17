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17 марта 2020, 12:52 2

Суд будет рассматривать дело экс-беркутовцев летом

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17 марта 2020, 12:52 2
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Святошинский районный суд Киева во вторник, 17 марта перенес рассмотрение дела пяти бывших сотрудников "беркута" на 4 июня
Фото: Facebook
Святошинский районный суд Киева во вторник, 17 марта перенес рассмотрение дела пяти бывших сотрудников "беркута" на 4 июня

Об этом сообщает издание РБК-Украина, передает RegioNews.

Их обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана. На заседание прибыли 2 из 5 ранее освобожденных беркутовцев, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Судебное заседание из-за карантина в столице проходило в закрытом режиме.

Оба обвиняемых получили личное обязательство являться на процесс, также судья Сергей Дячук сообщил, что в отношении трех других обвиняемых такое обязательство не применялось.

"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-то официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", - сказал он.

По его словам, это может помешать присяжным вынести приговор. Из-за угрозы для здоровья всех присутствующих судья перенес дело на 4 июня на 12:00.

Ранее следователи Госбюро расследований совместно с СБУ и Офисом генпрокурора задержали 12 марта еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

10 марта 2020 года следователи ГБР задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

11 марта следователи ГБР провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.


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