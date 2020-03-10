Задержан один из банды "титушек", причастный к убийству майдановца Вербицкого
Об этом сообщают в Facebook адвокат Евгения Закревская и экснардеп Игорь Луценко, пишет RegioNews.
Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка - тітушку...Опубліковано Евгенією Закревською Вівторок, 10 березня 2020 р.
"Хорошая новость. Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко - титушки Сергея охотник", - написала Евгения Закревская.
БЛИСКАВКА!!! Щойно українськими правоохоронцями було затримано ще одну особу, котра підозрюється у співучасті у...Опубліковано Igor Lutsenko Вівторок, 10 березня 2020 р.
"Его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014", - написал Игорь Луценко.
Мисливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру ".
Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича. Во время Революции Достоинства создал преступную организацию, которая нападала на майдановцев, похищала их и пытала.
Напомним, в январе 2014-го года Игорь Луценка и Юрий Вербицкого похитили неизвестные с территории Александровской больницы и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
Позже в МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.
По информации Национальной полиции, скрываясь от правоохранительных органов подозреваемый использовал другие анкетные данные, систематически изменял автотранспортные средства и прибегал к другим способам конспирации. 42-летний мужчина с 2014 находился в межгосударственном розыске, использовал документы на другое имя и неоднократно пересекал государственную границу.
Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (Пытки), п 3, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
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