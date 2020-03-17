Суд розглядатиме справу ексберкутівців аж влітку
Про це повідомляє видання РБК-Україна, передає RegioNews.
Їх звинувачують у розстрілі 48 активістів Євромайдану. На засідання прибули 2 з 5 раніше звільнених беркутівців, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.
Судове засідання через карантин у столиці проходило у закритому режимі.
Обоє обвинувачених отримали особисте зобов'язання з'являтися на процес, також головуючий суддя Сергій Дячук повідомив, що стосовно трьох інших обвинувачених таке зобов'язання не застосовувалося.
"Суд підкреслює, що на сьогоднішній день відсутня якась офіційна інформація про подальшу долю звільнених обвинувачених", - сказав він.
За його словами, це може перешкодити присяжним винести вирок. Через загрозу для здоров'я усіх присутніх суддя переніс справу на 4 червня на 12:00.
Раніше слідчі Держбюро розслідувань спільно із СБУ та Офісом генпрокурора затримали 12 березня ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.
10 березня 2020 року слідчі ДБР затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
11 березня слідчі ДБР провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.
- 13:26 17 березня Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
- 13:19 17 березня Коронавірус у Чернівцях: боксів для ізоляції немає, нові апарати ШВЛ приїдуть в травні
- 13:16 17 березня В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини
- 13:05 17 березня Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - вчені
- 12:57 17 березня Олексій Бучинський залишиться заступником голови рівненської облради
- 12:56 17 березня Тернопіль: міськрада просить зменшити навантаження на бізнес на період карантину
- 10:31 17 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих