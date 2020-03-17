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17 березня 2020, 12:52 2

Суд розглядатиме справу ексберкутівців аж влітку

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17 березня 2020, 12:52 2
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Святошинський районний суд Києва у вівторок, 17 березня переніс розгляд справи п'яти колишніх співробітників "беркуту" на 4 червня
Фото: Facebook
Святошинський районний суд Києва у вівторок, 17 березня переніс розгляд справи п'яти колишніх співробітників "беркуту" на 4 червня

Про це повідомляє видання РБК-Україна, передає RegioNews.

Їх звинувачують у розстрілі 48 активістів Євромайдану. На засідання прибули 2 з 5 раніше звільнених беркутівців, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.

Судове засідання через карантин у столиці проходило у закритому режимі.

Обоє обвинувачених отримали особисте зобов'язання з'являтися на процес, також головуючий суддя Сергій Дячук повідомив, що стосовно трьох інших обвинувачених таке зобов'язання не застосовувалося.

"Суд підкреслює, що на сьогоднішній день відсутня якась офіційна інформація про подальшу долю звільнених обвинувачених", - сказав він.

За його словами, це може перешкодити присяжним винести вирок. Через загрозу для здоров'я усіх присутніх суддя переніс справу на 4 червня на 12:00.

Раніше слідчі Держбюро розслідувань спільно із СБУ та Офісом генпрокурора затримали 12 березня ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

10 березня 2020 року слідчі ДБР затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.

11 березня слідчі ДБР провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.


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