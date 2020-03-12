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"Дела Майдана": ГБР провело следственный эксперимент по расстрелам на Институтской
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12 марта 2020, 08:26 16

"Дела Майдана": ГБР провело следственный эксперимент по расстрелам на Институтской

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12 марта 2020, 08:26 16
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Следователи Государственного бюро расследований провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года
Фото: dbr.gov.ua
Следователи Государственного бюро расследований провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе ГБР.

В частности, 11 марта 2020 года правоохранители пытались установить на улице Институтский в Киеве наиболее вероятный сектор, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов.

Как отмечается, для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы.

Также на днях будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в г. Киеве.

Напомним, 6 марта в рамках расследования дела Майдана Печерский районный суд Киева заочно арестовал двух бывших руководителей правоохранительных органов. Речь идет об уголовном производстве от 23 июня 2017 года.

В связи с тем, что с 20 ноября 2019 органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично - к Национальному антикоррупционному бюро. В рамках ГБР был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.


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