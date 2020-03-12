"Дела Майдана": задержан еще один "титушка" за похищение евромайдановцев

Следователи Госбюро расследований совместно с СБУ и Офисом генпрокурора задержали 12 марта еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого

Следователи Госбюро расследований совместно с СБУ и Офисом генпрокурора задержали 12 марта еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе бюро. Как отмечается, 27 февраля 2020 года ему было сообщено о подозрении в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК). "В связи с тем, что он не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на задержание подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет ", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу из 9 "титушек", организованной для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер. Напомним, 10 марта 2020 года следователи ГБР задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого. 11 марта следователи ГБР провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.

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