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13 марта 2020, 10:36 4

"Слуги народа" определились с руководителем избирательного штаба на Буковине

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13 марта 2020, 10:36 4
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В Черновицкой области штаб "Слуг народа" на местных выборах возглавит Виталий Другановський
Фото: tva
В Черновицкой области штаб "Слуг народа" на местных выборах возглавит Виталий Другановський

Об этом пишет RegioNwes со ссылкой на НВ.

В Черновицкой области штаб партии Зеленского возглавит Виталий Другановський - предприниматель, который занимается ресторанным бизнесом и предоставляет услуги мобильной питания.

Другановський уже был представителем команды Владимира Зеленского на президентских выборах. Тогда он сработал эффективно, Зеленский набрал в области ,большинство голосов.

Другановський был также одним из организаторов предвыборной кампании "слуг" на парламентских выборах. Тогда "зеленые" выиграли во всех четырех мажоритарных округах.

Напомним, ранее стали известны фамилии возможных руководителей "Слуги народа” на Ровенщине.

Также стало известно, кто будет отвечать за местные выборы от "Слуги народа" в Хмельницкой области.


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