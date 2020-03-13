Выборы на носу: как "Слуги народа" разделили Хмельницкую область

Стало известно, кто будет отвечать за местные выборы от "Слуги народа" в Хмельницкой области

Фото: Страница Сергея Мандзия Сухомлина в Facebook

Стало известно, кто будет отвечать за местные выборы от "Слуги народа" в Хмельницкой области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал.

Избирательным штабом "Слуги народа" в Хмельницкой области на местных выборах, которые состоятся осенью этого года, будет руководить народный депутат Сергей Мандзий.

Кроме этого, за каждым нардепом-"слугой" закреплен мажоритарный округ, в котором он был избран на парламентских выборах.

Таким образом, на местных выборах Николай Стефанчук будет отвечать за 187 округ (часть г. Хмельницкого), Елена Копанчук - 189 округ (Нетешин, Каменец-Подольский, Белогорский, Теофипольский, Изяславский), Алексей Жмеренецкий - 190 округ (города Славута, Шепетовка, Полонский, Славутский, Шепетовский районы), Игорь Марчук - 193 округ (город Каменец-Подольский, Каменец-Подольский и Новоушицкий районы).

Те избирательные округа, где "слуги" проиграли, должны закрыть нардепы-списочники. Так, Юрия Заславского закрепили за 188 округом (часть города Хмельницкого, Волочиский, Хмельницкий районы), Владимира Ватраса - 191 округом (город Староконстантинов, Виньковецкий, Деражнянский, Летичевский, Староконстантиновский, Старосинявский районы), Сергея Мандзия - 192 округом (Городоцкий, Дунаевецкий, Чемеровецкий, Ярмолинецкий районы).

Напомним, ранее стали известны фамилии возможных руководителей "Слуги народа” на Ровенщине.