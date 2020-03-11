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11 марта 2020, 15:22 3

Кабмин назначил нового представителя в Раде

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11 марта 2020, 15:22 3
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Правительство Украины назначило народного депутата от "Слуги народа" Василия Мокана новым представителем Кабинета министров в Верховной Раде
Фото: facebook/MokanV
Правительство Украины назначило народного депутата от "Слуги народа" Василия Мокана новым представителем Кабинета министров в Верховной Раде

Как передает RegioNews со ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook, такое решение правительство приняло на заседании 11 марта.

Таким образом, Мокан заменит Елену Шуляк, которая подала в отставку.

Отметим, Мокан также является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, а также председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.


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