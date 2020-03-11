Кабмин назначил нового представителя в Раде
Правительство Украины назначило народного депутата от "Слуги народа" Василия Мокана новым представителем Кабинета министров в Верховной Раде
Правительство Украины назначило народного депутата от "Слуги народа" Василия Мокана новым представителем Кабинета министров в Верховной Раде
Как передает RegioNews со ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook, такое решение правительство приняло на заседании 11 марта.
Таким образом, Мокан заменит Елену Шуляк, которая подала в отставку.
Отметим, Мокан также является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, а также председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания.
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.
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