Кабмин назначил нового представителя в Раде

Правительство Украины назначило народного депутата от "Слуги народа" Василия Мокана новым представителем Кабинета министров в Верховной Раде

Фото: facebook/MokanV

Правительство Украины назначило народного депутата от "Слуги народа" Василия Мокана новым представителем Кабинета министров в Верховной Раде

Как передает RegioNews со ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook, такое решение правительство приняло на заседании 11 марта.

Таким образом, Мокан заменит Елену Шуляк, которая подала в отставку.

Отметим, Мокан также является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, а также председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.