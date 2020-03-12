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12 марта 2020, 18:00 18

МВФ продолжит сотрудничество с новым украинским правительством

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12 марта 2020, 18:00 18
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В Международном валютном фонде положительно оценивают готовность нового Кабинета Министров Украины продолжать реформы и заявляют о продолжении сотрудничества с украинским правительством
Фото: flickr
В Международном валютном фонде положительно оценивают готовность нового Кабинета Министров Украины продолжать реформы и заявляют о продолжении сотрудничества с украинским правительством

Об этом 12 марта изданию Укринформ сообщил директор пресс-офиса МВФ в Вашингтоне Джерри Райс, передает RegioNews.

"Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, которое просигнализировало, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, включая программу поддержки Фонда", - сказал Райс.

По его словам, украинская власть в последних заявлениях дала четко понять, что будет продолжать макроэкономическую политику для устойчивого роста.

Джерри Райс добавил, что с украинской стороны речь шла о сохранении экономической стабильности и продвижении реформ.

"Мы готовы в полной мере поддерживать усилия Украины по реформам, а также политику, направленную на достижение этих целей", - сказал представитель МВФ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

В пятницу, 6 марта министр финансов Игорь Уманский провел встречу с представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом, в ходе которой была обсуждена новая программа сотрудничества.


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