МВФ продолжит сотрудничество с новым украинским правительством
Об этом 12 марта изданию Укринформ сообщил директор пресс-офиса МВФ в Вашингтоне Джерри Райс, передает RegioNews.
"Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, которое просигнализировало, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, включая программу поддержки Фонда", - сказал Райс.
По его словам, украинская власть в последних заявлениях дала четко понять, что будет продолжать макроэкономическую политику для устойчивого роста.
Джерри Райс добавил, что с украинской стороны речь шла о сохранении экономической стабильности и продвижении реформ.
"Мы готовы в полной мере поддерживать усилия Украины по реформам, а также политику, направленную на достижение этих целей", - сказал представитель МВФ.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
В пятницу, 6 марта министр финансов Игорь Уманский провел встречу с представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом, в ходе которой была обсуждена новая программа сотрудничества.
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