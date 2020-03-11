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Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Шмыгаль
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11 марта 2020, 09:05 2

Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Шмыгаль

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11 марта 2020, 09:05 2
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Правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом
Фото: kmu.gov.ua
Правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом

Как сообщили RegioNews в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время телефонного разговора вечером 10 марта с командой МВФ во главе с главой миссии МВФ в Украину Рон ван Роденом.

"Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин настроен на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития, а новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на данном этапе развития Украины.

Как отмечается, также участие в разговоре приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська. Стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.


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