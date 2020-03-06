Новый министр финансов встретился с представителем МВФ в Украине

В пятницу, 6 марта министр финансов Игорь Уманский провел встречу с представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом, в ходе которой была обсуждена новая программа сотрудничества

Фото: пресс-служба Минфина

В пятницу, 6 марта министр финансов Игорь Уманский провел встречу с представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом, в ходе которой была обсуждена новая программа сотрудничества

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RegioNews. Отмечается, что ее утверждение важно для поддержания финансовой стабильности в стране. "Программа расширенного финансирования МВФ важна для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - сказал глава Минфина. Это первая официальная встреча Игоря Уманского на должности главы ведомства. Он отметил, что продолжение активного сотрудничества с МВФ является безусловным приоритетом для Украины. Министр предложил в ближайшее время организовать встречу руководства украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне. Напомним, 15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках. В МВФ рассказали, какими путями может развиваться украинская экономика. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман считает, что у Украины есть три возможных сценария развития

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