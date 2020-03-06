Новый министр финансов встретился с представителем МВФ в Украине
Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RegioNews.
Отмечается, что ее утверждение важно для поддержания финансовой стабильности в стране.
"Программа расширенного финансирования МВФ важна для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - сказал глава Минфина.
Это первая официальная встреча Игоря Уманского на должности главы ведомства.
Он отметил, что продолжение активного сотрудничества с МВФ является безусловным приоритетом для Украины. Министр предложил в ближайшее время организовать встречу руководства украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне.
Напомним, 15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.
В МВФ рассказали, какими путями может развиваться украинская экономика. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман считает, что у Украины есть три возможных сценария развития
- 14:40 06 марта Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана
- 14:28 06 марта На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
- 14:27 06 марта Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
- 14:16 06 марта В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены
- 14:10 06 марта Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
- 14:04 06 марта На Донбассе боевики активно готовятся к командно-штабным учениям - разведка
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука