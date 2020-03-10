Кабмин назначил и.о. министра образования
Как передает RegioNews, соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 10 марта 2020 года.
"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.
СПРАВКА: Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г. Костополь Ровенской области.
Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".
В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.
С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.
В течение 2014-2016 гг. был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).
Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.
С 2014 до 2016 года был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".
Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).
11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".
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