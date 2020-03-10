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10 марта 2020, 11:51 24

Кабмин назначил и.о. министра образования

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10 марта 2020, 11:51 24
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Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича
Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича

Как передает RegioNews, соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 10 марта 2020 года.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.

СПРАВКА: Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г. Костополь Ровенской области.

Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В течение 2014-2016 гг. был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

С 2014 до 2016 года был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".


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