11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
15:17  10 марта
Дело Зеленского: суд избрал Федине меру пресечения
14:06  10 марта
Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 17:07 2

В Минкультуры появилась временная руководительница

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 17:07 2
Читайте також українською мовою
Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, которая будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу ведомства
Фото: Министерство Культуры
Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, которая будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу ведомства

Об этом со ссылкой на издание LB.ua передает RegioNews.

В министерстве культуры Светлана Фоменко занималась вопросами охраны культурного наследия.

От апреля 2016 года она работала на должности первого заместителя министра культуры Евгения Нищука.

В декабре 2019 года ее назначили заместителем министра Владимира Бородянского.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики Павла Кухту.


Кабмин Минкульт
Кабмин назначил в.о. министра экономики
10 марта 2020, 15:44
Шмыгаль собирает совещание для разработки плана противодействия распространению коронавируса
10 марта 2020, 14:02
Кабмин назначил и.о. министра образования
10 марта 2020, 11:51
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »