В Минкультуры появилась временная руководительница

Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, которая будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу ведомства

Фото: Министерство Культуры

Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, которая будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу ведомства

Об этом со ссылкой на издание LB.ua передает RegioNews. В министерстве культуры Светлана Фоменко занималась вопросами охраны культурного наследия. От апреля 2016 года она работала на должности первого заместителя министра культуры Евгения Нищука. В декабре 2019 года ее назначили заместителем министра Владимира Бородянского. Напомним, Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики Павла Кухту.

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