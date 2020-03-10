В Минкультуры появилась временная руководительница
Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, которая будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу ведомства
Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, которая будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу ведомства
Об этом со ссылкой на издание LB.ua передает RegioNews.
В министерстве культуры Светлана Фоменко занималась вопросами охраны культурного наследия.
От апреля 2016 года она работала на должности первого заместителя министра культуры Евгения Нищука.
В декабре 2019 года ее назначили заместителем министра Владимира Бородянского.
Напомним, Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики Павла Кухту.
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