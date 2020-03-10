Кабмин назначил в.о. министра экономики

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики Павла Кухту

Фото: facebook/paul.kukhta

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики Павла Кухту

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в сообщении.

Также Кухта добавил, что для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы (рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".

Кроме этого, и.о. министра также пообещал приложить "максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам".

Напомним, ранее временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины было возложено на Юрия Полюховича.

4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.