Главврач николаевской инфекционки пожаловалась на нехватку оборудования на случай коронавируса

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях

Фото: Facebook страница Федоровой

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала главврач Центра Светлана Федорова, передает RegioNews.

По словам Федоровой, в наличие только два аппарата ИВЛ, когда необходимо шесть.По ее словам, на каждый аппарат нужно миллион гривен.

"Аппараты ИВЛ. Это то, что необходимо при тяжелых пневмониях. Любых. Не только коронавирусных. Вот есть реанимация на 6 коек (у нас), в идеале должно быть 6 аппаратов экспертного класса (это минимум). Мы имеем в инфекционке работающих, не эксперт-класс два. Вела и Эвент Эволюшн (Аппарат ИВЛ Vela и аппарат ИВЛ eVolution – ред.) 2009 года выпуска. Это ничто", — написала она.

Кроме того, вместо 10 в наличие только 2 кислородных концентрата. Она обратила внимание на необходимости помещений для изоляции больных, обработке дезинфицирующими средствами общественного транспорта, запрете посещать николаевские предприятия делегациям из Италии и Китая.

"Кислородных концентраторов тоже всего 2, кстати. Это тоже ничто. Нужно 10. Шесть в реанимацию, по одному на отделение. Они около 40 тыс грн", — отметила она.

Что касается тестов для выявления коронавируса, то они находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохрания. Поэтому анализы больных будут направлять в Киев. В доставке проблемы нет. Есть сложности, по словам Федоровой, в дефиците сотрудников.