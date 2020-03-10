11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
15:17  10 марта
Дело Зеленского: суд избрал Федине меру пресечения
14:06  10 марта
Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 17:50 6

Главврач николаевской инфекционки пожаловалась на нехватку оборудования на случай коронавируса

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 17:50 6
Читайте також українською мовою
В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях
Фото: Facebook страница Федоровой
В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала главврач Центра Светлана Федорова, передает RegioNews.

По словам Федоровой, в наличие только два аппарата ИВЛ, когда необходимо шесть.По ее словам, на каждый аппарат нужно миллион гривен.

"Аппараты ИВЛ. Это то, что необходимо при тяжелых пневмониях. Любых. Не только коронавирусных. Вот есть реанимация на 6 коек (у нас), в идеале должно быть 6 аппаратов экспертного класса (это минимум). Мы имеем в инфекционке работающих, не эксперт-класс два. Вела и Эвент Эволюшн (Аппарат ИВЛ Vela и аппарат ИВЛ eVolution – ред.) 2009 года выпуска. Это ничто", — написала она.

Кроме того, вместо 10 в наличие только 2 кислородных концентрата. Она обратила внимание на необходимости помещений для изоляции больных, обработке дезинфицирующими средствами общественного транспорта, запрете посещать николаевские предприятия делегациям из Италии и Китая.

"Кислородных концентраторов тоже всего 2, кстати. Это тоже ничто. Нужно 10. Шесть в реанимацию, по одному на отделение. Они около 40 тыс грн", — отметила она.

Что касается тестов для выявления коронавируса, то они находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохрания. Поэтому анализы больных будут направлять в Киев. В доставке проблемы нет. Есть сложности, по словам Федоровой, в дефиците сотрудников.


Коронавирус больница инфекции
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »