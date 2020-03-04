НАБУ открыло дело против Нефедова - СМИ

Национальной антикоррупционное бюро Украины по решению суда открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова

Фото: Максим Нефедов/Facebook

Национальной антикоррупционное бюро Украины по решению суда открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина.

"Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство", - рассказал источник издания в НАБУ.

По данным издания, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Также утверждается, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии изданию заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.