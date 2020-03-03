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03 марта 2020, 16:36 16

В Кабмине предложили изменить пределы трех городов: подробности

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03 марта 2020, 16:36 16
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Правительство предложило изменить границы городов Городок, Овруч и Арциз
Фото: Facebook
Правительство предложило изменить границы городов Городок, Овруч и Арциз

Об этом говорится на официальном сайте парламента, сообщают RegioNews.

3 марта на сайте Рады были зарегистрированы соответствующие проекты постановлений.

Таким образом, Кабмин внес в ВР такие проекты: №3143 об изменении и установлении границ города Овруч Овручского района Житомирской области; №3142 об изменении и установлении границ города Городок Городоцкого района Хмельницкой области; №3141 об изменении и установлении границ города Арциза Арцизского района Одесской области.

Как информировали RegioNews ранее, 2 марта в помещение Винницкой ОГА состоялась дискуссионная встреча "Конституционное обеспечение децентрализации в Украине – 2020”, на которой представители Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей обсудили детали реформы.


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