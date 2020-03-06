Шмыгаль назвал главные шаги для "спасения" промышленности

Три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном секторе Украины - это коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере

Фото: twitter/verkhovna_rada

Три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном секторе Украины - это коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 6 марта в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, для них надо - а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу ... Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех, для кого мы это делаем", - назвал первый шаг премьер.

Не менее важна работа на внешних рынках, для того чтобы развить экспортный потенциал.

"Сегодня Украина, не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами искали для себя сбыт", - отметил Шмыгаль.

Также важное значение имеет создание соответствующих условий с точки зрения как налогов, так и занятости для бизнеса.

"Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого - то, что мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, это будет безотлагательно", - заключил глава правительства.

Как известно, Кабмин Дениса Шмыгаля планирует создать Министерство агропромышленного развития и отдельную должность, ответственную за развитие промышленности.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.