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05 марта 2020, 19:45 27

Рябошапка отказался отвечать на вопросы депутатов

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05 марта 2020, 19:45 27
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка после выступления в парламенте не стал отвечать на вопросы депутатов и покинул сессионный зал
Фото: flickr
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка после выступления в парламенте не стал отвечать на вопросы депутатов и покинул сессионный зал

Об этом передает RegioNews.

Во время своего выступления Руслан Рябошапка заявил, что остается независимым.

"Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но я ухожу, чтобы вернуться", - сказал он.

Сообщается, что спикер парламента Дмитрий Разумков спросил у Рябошапки, будет ли он отвечать на вопросы депутатов, однако генпрокурор не вернулся к трибуне.

Напомним, в четверг, 5 марта началось внеочередное заседание парламента, в ходе которого планируется рассмотреть процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.


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