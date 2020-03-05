Рябошапка отказался отвечать на вопросы депутатов

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка после выступления в парламенте не стал отвечать на вопросы депутатов и покинул сессионный зал

Фото: flickr

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка после выступления в парламенте не стал отвечать на вопросы депутатов и покинул сессионный зал

Об этом передает RegioNews. Во время своего выступления Руслан Рябошапка заявил, что остается независимым. "Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но я ухожу, чтобы вернуться", - сказал он. Сообщается, что спикер парламента Дмитрий Разумков спросил у Рябошапки, будет ли он отвечать на вопросы депутатов, однако генпрокурор не вернулся к трибуне. Напомним, в четверг, 5 марта началось внеочередное заседание парламента, в ходе которого планируется рассмотреть процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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