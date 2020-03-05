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05 марта 2020, 15:23 9

Зеленский анонсировал новую эвакуацию украинцев из Китая

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05 марта 2020, 15:23 9
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Украина в ближайшее время эвакуирует из Китая еще двух украинцев
Фото: president.gov.ua
Украина в ближайшее время эвакуирует из Китая еще двух украинцев

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с эвакуированными из Уханя в Новых Санжарах.

"Два человека сейчас подтвердили, что они хотят (эвакуироваться - ред.)... Мы очень быстро, с "Австрийскими авиалиниями", мы контактировали, мы их заберем, этих двух людей мы заберем в ближайшее время, но там есть еще много", - ответил он на вопрос о количестве украинцев, которые ждут эвакуации из Китая.

В свою очередь, украинке Анастасие Зинченко, которая решила остаться в Ухане из-за своей собаки, президент посоветовал вернуться домой, а собаку оставить в посольстве до момента получения разрешения от властей Китая.

"Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решение. Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы как государство можем предложить ей все - больше, чем любому другому человеку. Хоть завтра мы вас забираем, собачку мы заберем даже в посольство. Потом, когда Китай позволит забрать животных, собачку можно забрать. Пожалуйста, мы поможем", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее в МИД заявляли, что шестеро украинцев, которые остались в Ухане и провинции Хубэй после первой эвакуации, изъявили желание вернуться в Украину.

5 марта истек срок обсервации эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области, куда они были помещены на карантин 20 февраля.


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