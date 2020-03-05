Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Полтавскую область

Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область: Владимир Зеленский посетит обсервацию в Новых Санжарах и встретится с бизнесменами

Фото: ОПУ

Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область: Владимир Зеленский посетит обсервацию в Новых Санжарах и встретится с бизнесменами

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ОПУ.

Зеленский планирует ознакомиться со строительством первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Кроме того, Президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области. Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Как информировали RegioNews ранее, в Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя через коронавирус.