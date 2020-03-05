Зеленский повторно попросил Раду отменить закон про строевой устав ВСУ
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт парламента.
Согласно последнему статусу документа, предоставлены предложения президента к закону, готовится на рассмотрение с вето президента.
"Предлагаю в законе, который поступил на подпись дополнить раздел І положениями относительно внесения изменений к законам Украины относительно наделения Министерства обороны Украины полномочиями определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого осмотра, место Боевого Флага воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также распространение действия соответствующих положений на военнослужащих всех воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины", - предложил гарант.
Также Зеленский предложил внести изменения в раздел ІІ, скорректировав дату вступления закона в силу, срок исполнения и содержание определенных Кабинету министров задач.
Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины со своими предложениями.
Раньше в В Минобороны Украины заверили, что введенное воинское приветствие не потеряет силу в процессе изменения армейского Устава.
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