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05 марта 2020, 14:34 16

Зеленский повторно попросил Раду отменить закон про строевой устав ВСУ

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05 марта 2020, 14:34 16
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Верховная Рада Украины опубликовала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №2466 "О признании утратившим действие закона Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины"
Фото: twitter/APUkraine
Верховная Рада Украины опубликовала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №2466 "О признании утратившим действие закона Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт парламента.

Согласно последнему статусу документа, предоставлены предложения президента к закону, готовится на рассмотрение с вето президента.

"Предлагаю в законе, который поступил на подпись дополнить раздел І положениями относительно внесения изменений к законам Украины относительно наделения Министерства обороны Украины полномочиями определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого осмотра, место Боевого Флага воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также распространение действия соответствующих положений на военнослужащих всех воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины", - предложил гарант.

Также Зеленский предложил внести изменения в раздел ІІ, скорректировав дату вступления закона в силу, срок исполнения и содержание определенных Кабинету министров задач.

Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины со своими предложениями.

Раньше в В Минобороны Украины заверили, что введенное воинское приветствие не потеряет силу в процессе изменения армейского Устава.


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