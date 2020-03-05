Скалецкая и Аваков уже готовы встречать Зеленского в Новых Санжарах
Президента Украины Владимира Зеленского, который должен прибыть сегодня в Новые Санжары, уже готов встречать и министр внутренних дел Арсен Аваков, которого уже видели под окнами санатория, передает корреспондент RegioNews.
В четверг, 5 марта, в 12.00 заканчивается карантин эвакуированных из Уханя из-за коронавируса.
Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.
Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на 27 февраля, не был болен коронавирусом COVID-2019.
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