Скалецкая и Аваков уже готовы встречать Зеленского в Новых Санжарах

Экс-министра здравоохранения Зоряну Скалецкую заметили на балконе санатория в Новых Санжарах, где держат на карантине эвакуированных из китайского Уханя

Фото: RegioNews

Экс-министра здравоохранения Зоряну Скалецкую заметили на балконе санатория в Новых Санжарах, где держат на карантине эвакуированных из китайского Уханя

Президента Украины Владимира Зеленского, который должен прибыть сегодня в Новые Санжары, уже готов встречать и министр внутренних дел Арсен Аваков, которого уже видели под окнами санатория, передает корреспондент RegioNews.

В четверг, 5 марта, в 12.00 заканчивается карантин эвакуированных из Уханя из-за коронавируса.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на 27 февраля, не был болен коронавирусом COVID-2019.