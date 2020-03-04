Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ

Министр образования и науки Анна Новосад не хочет работать в составе нового правительства и планирует уйти с должности

Фото: mon.gov.ua

Министр образования и науки Анна Новосад не хочет работать в составе нового правительства и планирует уйти с должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, кандидатур на должность министра образования и науки пока нет.

При этом СМИ пишет, что заменить главу Министерства здравоохранения Зоряну Скалецкую может Илья Емец, который работал министром Минздрава при Януковиче и сейчас возглавляет Центр детской кардиохирургии.

Напомним, 3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина. Так, возглавит правительство Денис Шмыгаль. При этом на своих постах останутся министры внутренних дел Аваков, юстиции Малюська, цифровой трансформации Федоров и частично (на аграрной части минэкономики, отделенной в отдельное министерство) Милованов. В свою очередь, новым министром обороны станет Андрей Таран. Министром финансов может быть назначен Игорь Уманский.

Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.