Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
По данным издания, кандидатур на должность министра образования и науки пока нет.
При этом СМИ пишет, что заменить главу Министерства здравоохранения Зоряну Скалецкую может Илья Емец, который работал министром Минздрава при Януковиче и сейчас возглавляет Центр детской кардиохирургии.
Напомним, 3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина. Так, возглавит правительство Денис Шмыгаль. При этом на своих постах останутся министры внутренних дел Аваков, юстиции Малюська, цифровой трансформации Федоров и частично (на аграрной части минэкономики, отделенной в отдельное министерство) Милованов. В свою очередь, новым министром обороны станет Андрей Таран. Министром финансов может быть назначен Игорь Уманский.
Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
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