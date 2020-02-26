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26 февраля 2020, 10:34 12

В Черниговской области меряют температуру приезжим из Белоруси

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26 февраля 2020, 10:34 12
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Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус
Фото с сайта Пограничной службы
Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне, температуру у пассажиров, которые въезжают в Украину, проверяют пограничники в международном пункте пропуска "Новые Яриловичи".

В основном проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус, объясняет начальник отдела пограничной службы "Добрянка" Юрий Байдич.

В случае выявления повышенной температуры или возможных признаков коронавируса из пункта пропуска человека заберет "скорая" Репкинской районной больницы. Пограничники международного пункта пропуска "Новые Яриловичи" снабжены термометром для измерения температуры, масками и перчатками.

"Мы проверяли людей и с КНР, опрашивали и никаких признаков не было обнаружено", - сказал Юрий Байдич.

Напомним, вчера в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье приезжим начали мерить температуру. Температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавируса на территории Украины.

На Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатье коронавирус не нашли. Больных на коронавирус будут лечить в областной инфекционной больнице. Заведение укомплектовали всем необходимым, провели обучение для персонала.


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