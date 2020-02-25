12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
11:48  25 февраля
В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук
11:01  25 февраля
Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 10:54 9

На Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 10:54 9
Читайте також українською мовою
Вчера на Закарпатье с ОРВИ госпитализировали мужчину, который 22 дня назад контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе
Вчера на Закарпатье с ОРВИ госпитализировали мужчину, который 22 дня назад контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

Жителя с. Дедово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

После того, как больной обратился к медикам, в Береговые было созвано противоэпидемическаю комиссию и принято решение госпитализировать мужчину в областной инфекционной больнице с использованием спецсредств защиты.

В инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного. Жителя Береговщины будут проверять на коронавирус.

Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

Напомним, сегодня Закарпатская ОГА созывает противоэпидемическаю комиссию по коронавирусу в Европе. Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

В пункте пропуска "Тиса" в Закарпатье у всех приезжих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, будут проверять уровень температуры тела.


Закарпаття Закарпатье коронавірус Коронавирус
В пункте пропуска на Закарпатье приезжим измеряют температуру
25 февраля 2020, 10:27
Коронавирус из Китая: в мире выздоровели более 27 тысяч человек
25 февраля 2020, 10:15
В Закарпатской ОГА собирают епидемкомиссию из-за "итальянских бусиков"
24 февраля 2020, 22:42
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »