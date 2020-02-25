На Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем

Вчера на Закарпатье с ОРВИ госпитализировали мужчину, который 22 дня назад контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе

Вчера на Закарпатье с ОРВИ госпитализировали мужчину, который 22 дня назад контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net. Жителя с. Дедово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой. После того, как больной обратился к медикам, в Береговые было созвано противоэпидемическаю комиссию и принято решение госпитализировать мужчину в областной инфекционной больнице с использованием спецсредств защиты. В инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного. Жителя Береговщины будут проверять на коронавирус. Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда. Напомним, сегодня Закарпатская ОГА созывает противоэпидемическаю комиссию по коронавирусу в Европе. Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи. В пункте пропуска "Тиса" в Закарпатье у всех приезжих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, будут проверять уровень температуры тела.

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