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25 февраля 2020, 16:06 6

У госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли - МИД

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25 февраля 2020, 16:06 6
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В Закарпатской области после обследования местного жителя, госпитализированного накануне, коронавирус не нашли 
Фото: zik.ua
В Закарпатской области после обследования местного жителя, госпитализированного накануне, коронавирус не нашли 

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил на брифинге в Новых Санжарах и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции.

"После клинического обследования и проведения эпидемиологического обследования, расследование такого случая было установлено, что этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, поэтому такое подозрение было снято", - сказал он.

Напомним, 24 февраля на Закарпатье с ОРВИ госпитализировали мужчину, который 22 дня назад контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе. Жителя с. Дедово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

В тот же день Закарпатская ОГА созвала противоэпидемическую комиссию по коронавирусу в Европе. Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.


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