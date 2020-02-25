У госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли - МИД

В Закарпатской области после обследования местного жителя, госпитализированного накануне, коронавирус не нашли

Фото: zik.ua

В Закарпатской области после обследования местного жителя, госпитализированного накануне, коронавирус не нашли

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил на брифинге в Новых Санжарах и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции.

"После клинического обследования и проведения эпидемиологического обследования, расследование такого случая было установлено, что этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, поэтому такое подозрение было снято", - сказал он.

Напомним, 24 февраля на Закарпатье с ОРВИ госпитализировали мужчину, который 22 дня назад контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе. Жителя с. Дедово госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

В тот же день Закарпатская ОГА созвала противоэпидемическую комиссию по коронавирусу в Европе. Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.