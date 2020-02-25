В пункте пропуска на Закарпатье приезжим измеряют температуру
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу премьер-министра Алексея Гончарука facebook.
Правительство усиливает меры безопасности для предотвращения занесения и распространения коронавируса на территории Украины. У всех людей, кто приезжает из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом, будут проверять уровень температуры тела.
"Температурный скрининг будет проводиться для всех пассажиров в основных аэропортах Украины, а также начиная с восьми утра 25 февраля для путешествующих через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Впоследствии такой же режим будет работать и на остальных пограничных пунктах", - говорится в сообщении.
Медицинская система Украины полностью готова к оказанию помощи тем, у кого вдруг будут обнаружены симптомы болезни, уверяет премьер. Подготовлены соответствующие инфекционные бригады, они обеспечены всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими средствами.
Напомним, в Закарпатской ОГА принято решение провести сегодня, 25 февраля, заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА. Объясняют тем, что на Закарпатье возвращаются много гастарбайтеров, особенно известные "итальянские бусики".
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