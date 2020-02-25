Больных на коронавирус будут лечить в областной инфекционной больнице, - Закарпатская ОГА

На Закарпатье определили заведение для лечения больных на коронавирус, укомплектовали его всем необходимым, провели обучение для персонала

Заседание комиссии, фото с сайта Закарпатской ОГА

На Закарпатье определили заведение для лечения больных на коронавирус, укомплектовали его всем необходимым, провели обучение для персонала

Как сообщает RegioNews, сегодня, 25 февраля, на Закарпатье состоялось заседание временной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации. Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным на коронавирус, при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. С медперсоналом проведены соответствующие тренинги. Медучреждение обеспечен всеми необходимыми средствами - это защитные костюмы, респираторы, средства дезинфекции, медикаменты. 13 автомобилей скорой помощи специально оборудованны, в том числе аппаратами искусственного дыхания. В регионе созданы 5 медицинских групп экстренного реагирования на случай выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП. В каждом районе должна быть создана противоэпидемическая комиссия. "Мы должны принять все меры, чтобы исключить попадание коронавируса из-за границы через пункты пропуска на территорию Украины", - подчеркнул и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко. Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатье коронавирус не нашли. В то же время в ОГА сообщили, что в Закарпатской области нет тестов для проверки на коронавирус. Заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний ГУ "Закарпатский областной лабораторный центр МЗ Украины" Виктория Тимчик отметила, что случаи заболевания COVID-2019 подтверждены в 31 стране. В Европейском регионе 229 случаев в Италии. 16 – в Германии, 12 – во Франции, по два случая в России и Испании, по одному в Бельгии, Финляндии, Швеции. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

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