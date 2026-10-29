Удар по вокзалу Днепра: количество погибших выросло до 14, еще 14 человек ранены

Фото: ОВА

Число погибших в результате российского удара беспилотником по железнодорожному вокзалу Днепра возросло до 14

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Еще 14 человек получили ранения, 13 из них госпитализировали. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них – 11-летний мальчик.

Все раненые имеют многочисленные осколочные ранения. У 40-летнего мужчины ампутированы обе ноги.

Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. Ранее сообщалось о 13 погибших и 13 раненых.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре и призвал США, Европейский Союз и страны G7 усилить санкционное давление на Россию.