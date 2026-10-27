В Ровенской области будут судить преподавателя за $1000 за поступление в колледж

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В Ровенской области в суд направили уголовное производство по 67-летнему преподавателю, обвиняемому в получении неправомерной выгоды за влияние на решение о поступлении в колледж. По данным дела, речь идет о $1000

Об этом сообщили в полиции Ровенщины, передает RegioNews .

Досудебное расследование было завершено. Прокурор, осуществлявший процессуальное руководство, направил материалы производства в суд.

Смягчающими обстоятельствами обвиняемого признали искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного преступления. Отягчающих обстоятельств не установили.

Действия преподавателя квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения уполномоченным лицом.

Санкция статьи предусматривает штраф от 2 тысяч до 5,5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.