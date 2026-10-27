На Прикарпатье разоблачили двух 18-летних парней на сбыте каннабиса

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске и области правоохранители разоблачили двух 18-летних парней, подозреваемых в сбыте каннабиса. Один из них имел более 20 граммов наркотического средства, которое, по данным следствия, планировало распространять через закладки

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Первого фигуранта правоохранители разоблачили 22 октября в Ивано-Франковске. У сквера в урочище Демьянов Лаз полицейские остановили 18-летнего парня.

Во время поверхностной проверки у него была обнаружена полиэтиленовая упаковка с растительным веществом.

Экспертиза подтвердила, что это каннабис общей массой более 20 граммов. По данным следствия, парень приобрел наркотическое средство для дальнейшего сбыта через закладки.

Другого 18-летнего фигуранта стражи порядка разоблачили по месту жительства. Во время обыска в его доме нашли более 70 свертков с каннабисом, подготовленных для распространения через Telegram-канал.

Также полиция установила, что второй фигурант ранее был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Оба парня задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении. Последующие обстоятельства дела устанавливают правоохранители.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.