09:58  27 октября
В высокогорье Карпат выпал снег: засыпало Поп Иван и Драгобрат
09:40  27 октября
Кличко показал Южный мост в Киеве после ракетного удара РФ
12:39  27 октября
Нардеп Лариса Билозир развелась после 21 года брака
UA | RU
UA | RU
27 октября 2026, 18:05

На Прикарпатье разоблачили двух 18-летних парней на сбыте каннабиса

27 октября 2026, 18:05
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске и области правоохранители разоблачили двух 18-летних парней, подозреваемых в сбыте каннабиса. Один из них имел более 20 граммов наркотического средства, которое, по данным следствия, планировало распространять через закладки

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Первого фигуранта правоохранители разоблачили 22 октября в Ивано-Франковске. У сквера в урочище Демьянов Лаз полицейские остановили 18-летнего парня.

Во время поверхностной проверки у него была обнаружена полиэтиленовая упаковка с растительным веществом.

Экспертиза подтвердила, что это каннабис общей массой более 20 граммов. По данным следствия, парень приобрел наркотическое средство для дальнейшего сбыта через закладки.

Другого 18-летнего фигуранта стражи порядка разоблачили по месту жительства. Во время обыска в его доме нашли более 70 свертков с каннабисом, подготовленных для распространения через Telegram-канал.

Также полиция установила, что второй фигурант ранее был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Оба парня задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении. Последующие обстоятельства дела устанавливают правоохранители.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковск Прикарпатье Ивано-Франковская область каннабис сбыт мужчины
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Одессе адвокат подозревается в схеме с переводом военного за $3300
27 октября 2026, 19:43
В Харьковской области мужчина угрожал полицейским гранатой
27 октября 2026, 19:07
В Киевской области отца и сына подозревают в контрабанде авто для ВСУ
27 октября 2026, 18:57
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Днепра: трое пострадавших
27 октября 2026, 18:45
Киеве мужчина поджег дверь квартиры знакомой из-за мести
27 октября 2026, 17:50
Оккупанты пытаются "прорваться": пограничники показали, как уничтожают штурмы врага
27 октября 2026, 17:35
Работала секретарем псевдоизбирательной комиссии: жители Херсона объявили подозрение
27 октября 2026, 17:32
В Ровно легковушка столкнулась с маршруткой: четверо травмированых
27 октября 2026, 17:16
Бросил гранату в группу людей в Херсоне: мужчину приговорили к 15 годам заключения
27 октября 2026, 16:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Виталий Шабунин
Все блоги »