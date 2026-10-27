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27 октября 2026, 17:50

Киеве мужчина поджег дверь квартиры знакомой из-за мести

27 октября 2026, 17:50
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Фото: полиция Киева
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В Киеве полицейские задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге двери квартиры 40-летней знакомой. По данным следствия, он сделал это из-за мести, когда женщина вместе с несовершеннолетним сыном находилась внутри дома

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Как установили следователи, мужчина оставил знакомой на хранение деньги. Впоследствии женщина узнала, что у него долг перед другой женщиной, и решила вернуть ей эти средства.

Возмущенный таким решением, фигурант пришел в квартиру знакомой, зажигалкой поджег обшивку входной двери и скрылся.

Правоохранители задержали 55-летнего киевлянина. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Татарбунарах Белгород-Днестровского района мужчина поджег квартиру своей жены из-за ревности. В результате пожара никто не пострадал.

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