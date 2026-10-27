Работала секретарем псевдоизбирательной комиссии: жители Херсона объявили подозрение

Фото: Херсонская областная прокуратура

73-летней жительнице Херсона заочно сообщили о подозрении в участии в организации и проведении незаконного референдума во время российской оккупации города

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, во время временной оккупации Херсона женщина согласилась сотрудничать с представителями оккупационных властей и вошла в состав незаконной "участковой избирательной комиссии № 303", где выполняла функции так называемого секретаря.

В сентябре 2022 года она принимала участие в работе комиссии и выполняла задачи, связанные с проведением псевдореферендума.

В частности, подозреваемая проводила среди местных жителей разъяснительную работу, призвала их приобщаться к работе незаконных "избирательных комиссий" и участвовать в псевдореферендуме. Она также распространяла агитационные материалы и печатную продукцию, направленные на привлечение жителей к незаконному голосованию.

Женщине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.