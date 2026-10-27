Оккупанты пытаются "прорваться": пограничники показали, как уничтожают штурмы врага
Россияне продолжают атакующие действия на Южно-Слобожанском направлении. Пограничники показали, как украинские дроны находят врага
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу бригады "Гарт". Защитники обнаружили россиян, которые малыми пехотными группами пытались прорваться через украинскую границу.
"Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области", - говорят военные.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.
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