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27 октября 2026, 18:57

В Киевской области отца и сына подозревают в контрабанде авто для ВСУ

27 октября 2026, 18:57
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Отца и сына подозревают в ввозе в Украину автомобилей под видом гуманитарной помощи для военных с последующей продажей за наличные. По данным следствия, по такой схеме они ввезли и продали по меньшей мере 32 автомобиля общей стоимостью более 2 млн. грн

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По версии следствия, мужчины покупали подержанные автомобили на европейских интернет-площадках. Для ввоза в Украину они представляли таможенные декларации о гуманитарной помощи, указывая получателями благотворительные организации и военные подразделения. По документам, транспорт должны были безвозмездно передать для нужд ВСУ и других военных формирований.

На самом же деле автомобили, как считают правоохранители, изначально планировали продавать. Оформление машин как гуманитарной помощи позволяло избегать уплаты ввозной пошлины, акцизного налога и НДС, а затем предлагать транспорт покупателям по ценам ниже рыночных.

Покупателей мужчины искали через интернет-объявления, в том числе в тематических группах в мессенджерах. За автомобили рассчитывались наличными. Среди покупателей были и военнослужащие, платившие за транспорт, задекларированный как безвозмездная помощь для нужд обороны.

Для хранения и продажи машин подозреваемые, по данным следствия, обустроили автоплощадку на арендованном земельном участке, принадлежащем Министерству обороны Украины.

В ходе контролируемой операции правоохранители задокументировали передачу автомобилей покупателю и расчет за них. В тот же день один из фигурантов был задержан.

В общей сложности следствие задокументировало ввоз и продажу по этой схеме не менее 32 автомобилей. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и на автоплощадке изъяли еще 48 машин, которые, по версии следствия, готовили к продаже. Также правоохранители обнаружили мобильные телефоны с перепиской, черновые записи, таможенные декларации и другие доказательства.

В документах на ввоз автомобилей было сказано: "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена".

Стоимость изъятого транспорта устанавливают. Автомобили передали на ответственное хранение одному из учреждений Министерства обороны Украины.

Действия обоих мужчин квалифицировали по ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины - контрабанда подакцизных товаров, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн. По второму прокуратура подала ходатайство о содержании под стражей с правом внесения залога в 2 млн грн.

Напомним, в Киевской области разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров. Они обманули людей более миллиона гривен. Аферисты проводили онлайн-трансляции в TikTok и других интернет-ресурсах, выдавая себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.

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