СБУ затримала 18-річного одесита: коригував удари РФ і готував теракт у Києві

Фото: СБУ

У Києві затримали18-річного одесита, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Він коригував російські удари по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у столиці

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що в серпні цього року підозрюваний передав російським спецслужбам координати логістичного поштового термінала в Одесі, який згодом атакували російські ударні безпілотники.

Крім того, молодик збирав інформацію про розташування української протиповітряної оборони та оборонних підприємств на Одещині. Також він їздив до Дніпра, де розвідував визначені ворогом об’єкти.

Згодом, за завданням російських спецслужб, агент прибув до Києва для підготовки теракту. Він встановив приховану відеокамеру навпроти будинку потенційної жертви. Пристрій із павербанком замаскував у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева.

За допомогою камери росіяни планували відстежувати розпорядок дня та пересування чоловіка. Підозрюваного затримали, коли він забрав пристрій додому, щоб завантажити записи та передати їх російським кураторам.

За даними слідства, росіяни завербували одесита через Telegram-канали, де він шукав легкого заробітку після звільнення з поштового відділення.

Під час обшуків у нього вилучили замасковану відеокамеру та смартфон із доказами ймовірної співпраці з РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.