В Славянске из-под завалов достали тела семи погибших: среди них – спасатель ГСЧС

Фото: ГСЧС Донбасса

В Славянске на Донетчине завершили аварийно-спасательные работы после российского обстрела, разрушившего два пятиэтажных жилых дома

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Через пять дней спасатели достали из-под завалов тела семи погибших, среди них – сотрудник ГСЧС. Еще 12 человек получили ранения.

Спасатели работали под угрозой повторных авиаударов и атак беспилотников. Работы усугубляли значительные разрушения и большое количество строительных конструкций.

Из-под завалов одного дома чрезвычайники извлекли тела четырех погибших, в том числе своего коллеги. Из-под конструкций другого дома изъяли еще троих погибших.

В общем спасатели разобрали более 200 тонн строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, утром 17 октября российские войска нанесли авиаудар по жилому микрорайону Славянска Донецкой области. Попадание зафиксировали в две многоэтажки. Было известно об одном погибшем человеке и 10 раненых.