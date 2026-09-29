В Одесской области российская ракета попала в приют для животных: погибли коты и собаки
29 сентября россияне атаковали Одесскую область. В частности, пострадал приют для животных
Об этом в Instagram рассказала глава убежища, передает RegioNews.
Ольга Шимилина рассказала, что "прилет" произошел прямо в здание, в котором живут кошки. В результате атаки загорелось более 400 квадратных метров. На соседней территории жили собаки. Кроме того, сгорели запасы корма для животных.
"Получилось кольцо огня. Уничтожили все, все запасы. Десять кошек нет, трех собачек нет. Пять успела я спасти, а другие забились в угол. Ракета, это все ракета из РФ", - говорит глава приюта.
Напомним, ранее россияне сбросили на поселок Александровка четыре авиабомба. В результате атаки разрушен многоэтажный жилой дом.
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