Дроновая атака на Киев: обломки упали на жилые дома в двух районах

Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В ночь на 29 сентября российские войска продолжили дроновые атаки на Киев

Об этом сообщила КГВА, передает RegioNews.

В Голосеевском районе столицы из-за падения обломков беспилотника загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обломки дрона упали на крышу дома, в результате чего возник пожар.

Также в Соломенском районе обломки беспилотника упали на территории частного жилого дома.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, по данным столичного мэра Виталия Кличко, в Киеве в результате атак врага 28 сентября два человека погибли, еще 26 пострадали. 8 раненых медики госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии.