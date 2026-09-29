В Херсонской области женщину будут судить за организацию псевдореферендума в пользу РФ

Фото: Херсонская областная прокуратура

Жительницу села Новорайск Херсонской области будут судить за участие в организации и проведении незаконного псевдореферендума по присоединению Херсонщины к России

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

После деоккупации населенного пункта женщина скрывалась от следствия, однако правоохранители установили ее местонахождение и задержали на Днепропетровщине.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры и Бериславской окружной прокуратуры в суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Новорайска по факту коллаборационной деятельности - по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в сентябре 2022 года, когда село находилось под российской оккупацией, женщина согласилась сотрудничать с представителями оккупационных властей. Она стала секретарем незаконной "участковой избирательной комиссии".

В период с 23 по 27 сентября 2022 года женщина вместе с другими участниками псевдореферендума принимала участие в организации и проведении незаконного "голосования" по присоединению Херсонской области к РФ.

В частности, она вместе с российскими военными обходила дома местных жителей, призвала их участвовать в псевдореферендуме и обеспечивала проведение "голосования". Для этого использовались бюллетени и прозрачные ящики с символикой России.

После освобождения территории женщина скрывалась от правоохранителей. Ее местонахождение установили, после чего задержали на территории Днепропетровской области.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Она будет ожидать судебного разбирательства и приговора.

Санкция ч. 5 ст. 111-1 УК Украины предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет, а также конфискацию имущества или без таковой.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.