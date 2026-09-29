Россияне ударили КАБом по школе в Сумах

Фото из открытых источников

Россияне 29 сентября сбросили на Сумы три управляемых авиабомба. Одна из них попала в местную школу

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Школа в Сумах практически разрушена по прилету управляемой авиабомбы. К счастью, дети в момент обстрела были в укрытии. При этом в СМИ сообщают о раненых, однако официальной информации пока нет.

В соцсетях публикуют фотографии с последствиями удара.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по Национальному университету пищевых технологий в Киеве. В результате атаки повреждены здания учебного заведения.