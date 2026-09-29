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29 сентября 2026, 17:16

Правительство направило 518,3 млн грн в защиту государственной цифровой инфраструктуры

29 сентября 2026, 17:16
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Фото: Сергей Корецкий/телеграмм
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Правительство выделило 518,3 млн. гривен из резервного фонда государственного бюджета на усиление резервных информационных систем государственных органов на фоне российских атак на цифровую инфраструктуру

Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает RegioNews .

Средства будут направлены на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, а также облачной инфраструктуры. Также планируется закупка серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления.

Ожидается, что это позволит быстрее возобновлять работу государственных информационных систем и цифровых сервисов в случае их повреждения в результате российских обстрелов или кибератак.

"Должны быть готовы к разным сценариям, в частности худшим", — отметили в правительстве.

Напомним, что Кабинет Министров расширил программу поддержки украинской оборонной промышленности. Максимальную сумму льготного кредитования для предприятий увеличили в пять раз - со 100 млн до 500 млн грн.

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