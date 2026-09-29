На Одещині російська ракета влучила в притулок для тварин: загинули коти та собаки
29 вересня росіяни атакували Одеську область. Зокрема, постраждав притулок для тварин
Про це в Instagram розповіла очільниця притулку, передає RegioNews.
Ольга Шиміліна розповіла, що "приліт" стався прямо в будівлю, в якій живуть кішки. Внаслідок атаки загорілось понад 400 квадратних метрів. На сусідній території жили собаки. Крім того, згоріли запаси корму для тварин.
"Вийшло кільце вогню. Знищили все, всі запаси. Десять котів немає, трьох собачок немає. Пʼять встигла я врятувати, а інші забилися в куток. Ракета, це все ракета з РФ", - каже очільниця притулку.
Нагадаємо, раніше росіяни скинули на селище Олександрівка чотири авіабомби. Внаслідок атаки зруйновано багатоповерховий житловий будинок.
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