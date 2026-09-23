В Одесі активісти закликають вирішувати питання з теплом до опалювального сезону

Фото: ГО Захист держави

В Одесі досі є невирішені проблеми, які впливають на готовність будинків до зими. Активісти провели зустріч з жителями одного з будинків та з'ясували, що найбільше їх турбує

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Активісти провели зустріч із мешканцями будинку на вул. Кропивницького, 18/22. Основним питанням виявилась проблема з котельнею, через яку в опалювальний період у квартирах відсутнє тепло. Жителі підтримали звернення ГО "Захист держави" до влади щодо проблем із опаленням.

"Ми бачимо конкретну проблему конкретного будинку, яку необхідно вирішити до початку опалювального сезону. Підготовка міста до зими має передбачати реальну готовність кожного будинку та теплогенеруючого об’єкта до роботи в умовах можливих аварій і перебоїв", - каже керівник ГО "Захист держави" в Одеській області Олексій Земляний.

Активісти зауважили, що вже звертались до уряду, але питання досі лишились невирішеними.

"Ми вимагаємо не чекати настання холодів. Проблеми з котельнями та теплопостачанням мають бути вирішені завчасно, щоб взимку одесити не залишилися сам на сам із холодом", - кажуть в громадській організації.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що вразливі мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі до 19 400 гривень на домогосподарство.