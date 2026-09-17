В Киеве выполнили 80% мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону
В Киеве уже выполнили 80% запланированных мероприятий по подготовке города к следующему отопительному сезону. В этом году особое внимание уделяется готовности к усилению воздушных атак и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает RegioNews.
По его словам, подготовка включает проекты Плана энергетической устойчивости Киева, плановые ремонты и техническое обслуживание, разработку планов оперативного реагирования, а также формирование запасов топлива и необходимого оборудования.
"Речь идет о проектах Плана энергетической устойчивости Киева, плановых ремонтах и техническом обслуживании, подготовке планов оперативного реагирования с учетом усиления воздушных угроз, а также создания запасов топлива и необходимого оборудования", — сказал Пантелеев.
Он отметил, что важной составляющей подготовки к зиме является усовершенствование и расширение планов оперативного реагирования с учетом интенсивности российских обстрелов.
В Киеве уже провели ряд тренировок по подготовке личного состава и налаживанию координации между службами. Также разработали алгоритмы помощи маломобильным группам и людям, нуждающимся в непрерывной медицинской поддержке.
"В Киеве провели ряд тренировок для подготовки личного состава и координации между службами. Также разработаны алгоритмы помощи маломобильным группам и гражданам, нуждающимся в непрерывной медицинской поддержке. Кроме того, город формирует запасы продовольственных товаров, если возникнет потребность в организации питания. В частности, укрепляем и оптимизируем работу каналов коммуникации".
По его словам, город также формирует запасы продовольствия на случай, если из-за чрезвычайных ситуаций возникнет потребность в организации питания для населения.
Пантелеев подчеркнул, что подготовка к потенциальным зимним рискам нуждается в комплексных мерах — от технических и организационных до правовых и информационных.
"Адаптация и реагирование на потенциальные риски зимы не предполагает простых или универсальных решений, а требует комплексной тяжелой работы - технической, правовой, информационной и организационной", - подчеркнул он.
Напомним, что начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зима 2026-2027 годов может быть самой тяжелой, поскольку Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.