В Киеве выполнили 80% мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону

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В Киеве уже выполнили 80% запланированных мероприятий по подготовке города к следующему отопительному сезону. В этом году особое внимание уделяется готовности к усилению воздушных атак и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает RegioNews .

По его словам, подготовка включает проекты Плана энергетической устойчивости Киева, плановые ремонты и техническое обслуживание, разработку планов оперативного реагирования, а также формирование запасов топлива и необходимого оборудования.

"Речь идет о проектах Плана энергетической устойчивости Киева, плановых ремонтах и техническом обслуживании, подготовке планов оперативного реагирования с учетом усиления воздушных угроз, а также создания запасов топлива и необходимого оборудования", — сказал Пантелеев.

Он отметил, что важной составляющей подготовки к зиме является усовершенствование и расширение планов оперативного реагирования с учетом интенсивности российских обстрелов.

В Киеве уже провели ряд тренировок по подготовке личного состава и налаживанию координации между службами. Также разработали алгоритмы помощи маломобильным группам и людям, нуждающимся в непрерывной медицинской поддержке.

"В Киеве провели ряд тренировок для подготовки личного состава и координации между службами. Также разработаны алгоритмы помощи маломобильным группам и гражданам, нуждающимся в непрерывной медицинской поддержке. Кроме того, город формирует запасы продовольственных товаров, если возникнет потребность в организации питания. В частности, укрепляем и оптимизируем работу каналов коммуникации".

По его словам, город также формирует запасы продовольствия на случай, если из-за чрезвычайных ситуаций возникнет потребность в организации питания для населения.

Пантелеев подчеркнул, что подготовка к потенциальным зимним рискам нуждается в комплексных мерах — от технических и организационных до правовых и информационных.

"Адаптация и реагирование на потенциальные риски зимы не предполагает простых или универсальных решений, а требует комплексной тяжелой работы - технической, правовой, информационной и организационной", - подчеркнул он.

Напомним, что начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зима 2026-2027 годов может быть самой тяжелой, поскольку Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.